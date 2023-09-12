Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Eylül 2023 20:44
Neden en çok şükürcüler polislerde

Diğer memurlarların öğretmenlerin ve sağlıkçıların forumlarına bakıyorum adamların hepsi eleştiriyor memnun olmadığını dile getiriyor ama polis forumuna bakıyorum halinden memnun bir sürü polis var


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
12 Eylül 2023 21:17
sen kaç yıllık polissin kaç polis gördünde bu istatisliğe vardın

dertliyimben
Aday Memur
12 Eylül 2023 21:22
Eleştiriyor neye yarıyor boş
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret Dilekcesi23 yaşında mesleği bırakma isteğiOcak tahmini zamŞubeye giderken üst baş Abilerim selamun aleyküm (senesi dolmadan şark ilinden başka bir şark iline tayin hakkında bilgi verMeslekten İstifa Edip Öğretmenliğe GeçişZabıtaların Polislerden Yüksek Maaş AlmasıDurdurma Verenlerin Durumu

Sözlük

Her namaz kılanı dindar zannetmek 3 las vegas 1 pert 2 şu an çalan şarkı 1 muşkiler 1 ahmet ümit 3 bilinmeyen bir kadının mektubu 16 tek abdestle bir günde tüm vakit namazlarını kılan kişi 5 uzay boşluğu 2 ihsanoktay anar 7

Son Haberler

Ak Partili Çelik'ten TSK'yı hedef alan Tanrıkulu'na tepkiUzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldıESK'dan 'Üreticilerin 30 bin lira ceza ödediği' iddialarına açıklamaABD'li dağcı Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altındaRus mankenin evinde milyonluk hırsızlık: Polis inceleme başlattı

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı