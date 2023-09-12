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Editörler : oto-danisman-expert


12 Eylül 2023 20:54
ev kredisi için hangi bankayı önerirsiniz?
1200 liralık küçük bir daire almayı düşünüyorum elimde yarısın karşılayacak imkan var kalanı için hangi bankalardan kredi çekebilirim acaba

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