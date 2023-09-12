KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


12 Eylül 2023 21:01
Mezun olma şartı kalkar mı ?

Arkadaşlar merhaba ben önlisans öğrenciyisim kpss önlisansa başvurmak istiyorum ama kazandığım taktirde mezun olmadığım için atanamıyormuşum 2021'de mezun olma şartı kalkmış sizce 2024 önlisans kpss'de de mezun olma şartı kalkar mı ? Ortaöğretimden atanma zorluğu nedir ?

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