Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Eylül 2023 21:28
Eş durumu mazeretinin ortadan kalkması.
Arkadaşlar merhaba. Ben ocak ayında eş durumu tayini isteyeceğim inşallah. İstanbul dan antalya ya. Zorunlu hizmetimi İstanbul da tamamladım. Şimdi benim için çok önemli bir sorum var. Eşim kasım ayında antalya da sigortalı olacak. Ocak ayında inşallah tayinim çıkarsa eğer olası bir durumda ağustos ta iş değiştirse ve çalışmaya başladığı yer İstanbul da gözükse ne olur? Yani mazeret ortadan kalkmış olur mu? Bu durumda ne gibi bir yaptırım olur? Amacımız devleti yanıltmak haksız bir tayin vs değil memleketime gitmeye çalışıyorum ve eşim de imkanları iyi olan işini bırakmamaya ve evden online çalışmaya devam etmek istiyor bu sebeple bunu soruyorum. Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler:)

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