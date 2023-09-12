Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Eylül 2023 21:38
Uzlaştırmacı eğitimi hk.

Herkese merhabalar. Uzlaştırmacı olmak istiyorum ancak uzlaştırmacı eğitimi veren bir kurum bulamıyorum internetten sorgulattığımda da bir sonuç alamadım uzlaştırmacı eğitimi alabilmek için belirli bir sayıda insanın birlikte bir eğitim kurumuna müracaatı mı gerekiyor bu konuyla alakalı bilgilerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum iyi akşamlar

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