Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Eylül 2023 22:16
memur askerde iken yıllık izin hakkı?
15 aralıkta bedelli olarak askere gideceğim bu yüzden 1 ocakta askerde olmuş olacağım 15 ocakta işe başladığımda 20 gün yıllık izni hak edecek miyim?

Dhahajaksdc
Aday Memur
12 Eylül 2023 22:16
bu arada kadrolu memurum
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eylül enflasyonuAkademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesiArtık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekMaaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.TeknisyenSen kurulmalıdır.Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Kılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdırBankalar... Bilen aydınlatabilir mi?Maaş Robotu Güncelleme

Sözlük

pervaneler neden ateşe atlar 1 Gönül Dağı dizisi 3 bugün yazasım yok 2 idal'e notlar 1 pert 2 muse 2 Milyonluk soruyu bilen rabia 3 magna carta 2 ihsanoktay anar 7 Daniel kasırgası 1

Son Haberler

iPhone 15'in satış tarihi ve Türkiye fiyatı belli olduAli Sabancı taburcu olduÖzgür Özel CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüştüArda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi6 katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı