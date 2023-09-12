Müdürün Şube Açmama Sorunu Hakkında

Merhaba,

Okulumuz ilkokul ve toplam öğrenci sayısı en fazla 400 bu sene 1. Sınıflara kayıt abartı şekilde oldu. İki şube açıldı ve 50 kişilik sınıflar oldu. Diğer seviyedeki sınıfların ortalama mevcudu 20. Ve bu sınıflarda abartı sayıda yabancı öğrenci var. Okul uyum projesi uygulanan okul. Öğretmenlerin sorusu şu;

Üçüncü bir şube açılması için müdür geç kalındığını söylüyor ve inatla öğrenci almaya devam ediyor. Bu durumda şube açılması için öğretmenler kurulu toplantısı talep edilmeli midir? Öğretmenler şube açılması için durumu betimleyip dilekçe mi yazmalıdir? Olumlu sonuç alınmazsa okulun fiziki yapısı ve öğrencilerin eğitim kalitesi açısından okul üzerinden ilçeye okulun şube açma talebini ciddiye alınmaması konunun mobbinge dönmesi ile ilgili dilekçe yazılır mı? Yani bu iş bu kadar zor mu arkadaşlar?