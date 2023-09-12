Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


12 Eylül 2023 23:10
Dinlenmeyen ve izlenmeyen müziklerime devam ediyorum :)

Rüyamda duyup yaptığım bir çalışma...

https://www.youtube.com/watch?v=afdWzJZv2f0

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