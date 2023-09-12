Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Eylül 2023 23:16
Ekim enflasyonu

Biraz başlık parsellemiş gibi oluyorum, kusura bakmayın ama bu tarz başlıklar içinde bulunduğumuz bu dönemde en ilgi çekici başlıklardan.

Benim Ekim enflasyonu tahminim %5.2


Buhran Altintop
Aday Memur
12 Eylül 2023 23:53

%4 civarında bir enflasyon bekliyorum bebişim


zzebercett
Aday Memur
13 Eylül 2023 00:55

%7.5

Toplam 2 mesaj

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