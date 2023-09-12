Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Eylül 2023 23:36
Herkes çocuğunu koleje mi gönderiyor?

Konuştuğum neredeyse tüm öğretmen arkadaşlar çocuklarını özel okula (şehrin en yüksek fiyatlı kurumlarını söylüyorlar) gönderdiklerini iddia ediyorlar. Karı koca orta halli memur bunu söyleyenler geneli. Ben gönderemiyorum çocuğu koleje, benim bütçe planlamamda bir hata mı var?

Yoksa konuştuğum kişiler yalan mı söylüyor? Bahsettikleri kolejlere gidip sormuyorum bunların çocukları burda mı diye büyük şehirdeyim. Sizce sadece hava atmak için mi konuşuyorlar, 2 öğretmen ev kira çocuklarını özelde okutabilir mi?


hanımefendi22
Aday Memur
12 Eylül 2023 23:39

Bir de, tüm öğretmen arkadaşlar sıfır ev aldıklarını iddia ediyorlar, sıfır araba da dahil. Arabayı görüyorum ama evin tapusunu bilemem, üstüne arsa vs alıyorlar hatta bahsettiğim kişiler 40 ı geçmemiş kişiler. Karı koca öğretmen olunca bunlar alınıyor mu? Beni mi kandırıyorlar?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
12 Eylül 2023 23:44

Alınabilir. Hele ki bundan 3 5 sene önce çok rahat alinabilirdi

hanımefendi22, 1 saat önce

Bir de, tüm öğretmen arkadaşlar sıfır ev aldıklarını iddia ediyorlar, sıfır araba da dahil. Arabayı görüyorum ama evin tapusunu bilemem, üstüne arsa vs alıyorlar hatta bahsettiğim kişiler 40 ı geçmemiş kişiler. Karı koca öğretmen olunca bunlar alınıyor mu? Beni mi kandırıyorlar?


resmiplaka
Memur
12 Eylül 2023 23:57
kari koca memuruz, oglum 9. sınıf proje devlet okulu .

Braweheart01
Daire Başkanı
13 Eylül 2023 00:10

Çoğu anne babasından destek görüyorlar ve miras işlei çok yoğun. Memur adam anne babasına bakmazsa ve ailesinde onun parasına ihtiyacı olan yoksa kral olur ben hep anneme ve kardaşlerine baktım, o nedenle eşimle kavga ettim annem iliğimi sömürdü.

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