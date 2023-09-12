Herkes çocuğunu koleje mi gönderiyor?

Konuştuğum neredeyse tüm öğretmen arkadaşlar çocuklarını özel okula (şehrin en yüksek fiyatlı kurumlarını söylüyorlar) gönderdiklerini iddia ediyorlar. Karı koca orta halli memur bunu söyleyenler geneli. Ben gönderemiyorum çocuğu koleje, benim bütçe planlamamda bir hata mı var?

Yoksa konuştuğum kişiler yalan mı söylüyor? Bahsettikleri kolejlere gidip sormuyorum bunların çocukları burda mı diye büyük şehirdeyim. Sizce sadece hava atmak için mi konuşuyorlar, 2 öğretmen ev kira çocuklarını özelde okutabilir mi?