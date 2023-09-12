sağlık raporu

merhabalar okul öncesi öğretmeniyim atama bekliyorum fakat benim tek kulakta işitme sorunu var hiç duymuyor atanırken alacagım sağlık raporunda bir sıkıntı çıkarmı acaba atamam iptal olurmu bu sorun yüzünden okul öncesi ve sınıf öğretmenliği sağlık koşullarında normal işitme şartı aranıyor yazıyor internette kafama takıldı boşuna mı gidecek emeklerim

merhabalar okul öncesi öğretmeniyim atama bekliyorum fakat benim tek kulakta işitme sorunu var hiç duymuyor atanırken alacagım sağlık raporunda bir sıkıntı çıkarmı acaba atamam iptal olurmu bu sorun yüzünden okul öncesi ve sınıf öğretmenliği sağlık koşullarında normal işitme şartı aranıyor yazıyor internette kafama takıldı boşuna mı gidecek emeklerim