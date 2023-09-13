Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 00:04
Hizmet birleştirme ??!

Arkadaşlar şuan kadrolu öğretmenim ve 3 yıl 12 ay hizmet sürem var mebbiste.ücretli öğretmen olarak çalıştığım zamanları hizmet birleştirme yapacağım.Birleştirme yapınca bu hizmet süresinde ilerleme oluyor mu?

Sorduğum bazı kişiler hizmet süresini ilerletmez sadece emeklilik gün sayısını arttırıyor diyorlar ?? e zaten devlet okulunda ücretli öğretmenlik yaptığım için o çalıştığım günler emeklilik gün sayımın içinde değil mi şuan neyi arttıracak anlamıyorum?

Hizmet süresi ilerlerse eğer harika olur uzman öğretmenlik şartı 5 yıla inerse başvururum diye düşünüyorum? Beni aydınlatın lütfen hizmet süresine etki ediyor mu hizmet birleştirme?

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