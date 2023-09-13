Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Eylül 2023 00:07
Eş durumu tayini (eğitim mazereti sonrası)

Ben kadrolu Att olarak hatay da ,eşim kadrolu hemşire olarak eğitim mazereti ile Kütahya da çalışıyor . Es durumu tayinine başvurduk Pdc doluluğundan red geldiğini eşimin başvurması gerektiğini belirtmişler . Eşimin eğitim mazereti varken doluluktan red gelmesi normal mi bunun için itiraz edebilir miyiz.

Bölge grup sıralaması:

Hemsire =hatay(2-a) Kütahya (3-c)

ATT= hatay(2-c) Kütahya (3-b)

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