KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


13 Eylül 2023 00:34
Saç Kıran Acil Genel Sağlık

Arkadaşlar 6-7 ay önce mevsilsel bir saç dökülmesi için doktora gitmiştim bir vitamin verdi gönderdi tanıya alopesi areta yani saç kıran olarak girmiş ama ben saç kıran olmadım yönetmelikte ise alopesi areata engel diye geçiyor böyle bir durumda elenme ihitmalim var mı saç kıran olmama rağmen ?


Kkartal42
Aday Memur
13 Eylül 2023 00:36

Olmamama rağmen

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