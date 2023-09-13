KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Eylül 2023 00:38
GSB kütahya büro personeli

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Sözlük

bilinmeyen bir kadının mektubu 16 sirke 1 magna carta 2 yaşlanmayı kabullenmemek 4 metin oktay 1 sertleşme 2 banyo fayanslarının büyük bir gürültüyle kopması 1 pert 2 Her namaz kılanı dindar zannetmek 3 tek abdestle bir günde tüm vakit namazlarını kılan kişi 5

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