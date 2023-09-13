tayin yol harcırah

merhaba arkadaşlar tayin çıktığı zaman iller arası yol masrafı olarak ne veriyorlar güncel bilgisi olan var mı ya da yakın zamanda çıkan var mi

merhaba arkadaşlar tayin çıktığı zaman iller arası yol masrafı olarak ne veriyorlar güncel bilgisi olan var mı ya da yakın zamanda çıkan var mi