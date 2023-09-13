Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Eylül 2023 01:17
tayin yol harcırah
merhaba arkadaşlar tayin çıktığı zaman iller arası yol masrafı olarak ne veriyorlar güncel bilgisi olan var mı ya da yakın zamanda çıkan var mi

OrtHemşire98
Aday Memur
13 Eylül 2023 01:45
yol harcırah hesaplama yazarsanız kuruşu kuruşuna çıkar hocam

yalnızkurt02
Aday Memur
13 Eylül 2023 01:49
tskler
OrtHemşire98, 53 dk. önce
yol harcırah hesaplama yazarsanız kuruşu kuruşuna çıkar hocam
Toplam 2 mesaj

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