Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


13 Eylül 2023 01:50
B Grubu camiye Atanma..
S.a degerli hocalarim..17 yildir Merkezde D sinifi bir camide görev yapiyorum..B sinifi camiye tayin hakki isteyebilirmiyim...Hafizlik var, tashih huruf var...Selam ve dua ile.

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