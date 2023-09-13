Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Eylül 2023 02:25
Polis Okulu Öğrencisi iken Psikiyatri Kaydı

Merhabalar. Pmyo 2010 girişliyim , okul girişinde raporum sağlam olarak öğrenciliğe başladım daha öncesinde bir psikiyatri kaydım yoktu. Öğrenci iken 1. Sınıfta tek seferlik devlet hastanesinden psikiyatri kaydım mevcut. 2. Sınıfta ise çıkış raporum yine sağlam ve mezun oldum. Meslekte 11 yılı geçtim. Şimdi ise psikiyatriye başvurup Gih memuru olabilmeyi düşünüyorum. Polis okulunda görünen kaydım benim önümde bir engel teşkil eder mi? Yaşadığım rahatsızlık d dilimi kapsamına girebilecek bir rahatsızlık. Yorumlarınızı beklerim &#128591;

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