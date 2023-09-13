Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Eylül 2023 06:55
İcra dosyası...

İcra dosyası ödenip bittikten sonra e devletten siliniyor peki uyaptan silinmiyor mu?Hangisinin düşümü önemli kredi vs.icin konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar bilgi verebilir mi? Teşekkürler simdiden


xyzs
Şef
13 Eylül 2023 07:01

İcrayı ödemediysen uyapta açık görünür ö dediysen kapalı görünür o yazı gitmez ama gizleyrbilirsin uyaptan. Youtubeden bak. Ayrıca bankalar geçmişi görebiliyor ödesen de ödemesen de 5 sene kredi kayıt bürosunda icralık olduğun geçmiş ödeme performansın görünüyor. Borcun tamamen bittiyse kredi kartın varsa düzenli kullan öde ama kredi kartının yüzde 50 sinden fazlasını kullanma yüzde 50 si boş kalsın harcama yani böyle devam et 5-6 ay sonra düzelir sicilin kredi kartın yoksa blokeli kredi kartı var onuda araştır. Al kullan 5-6 ay. Ama dediğim gibi kredi kartının limiti 5000 tl ise aylık 2500 tl sini kullan gerisini kullanma ve ödemesini asla geciktirme


Karam1453
Aday Memur
13 Eylül 2023 07:08

E devlet düşümü gibi olmuyor uyap anladım.Diger konuda da öyle düşünüyorum teminatlı kart başvurusu yapacam,teşekkür ediyorum cevabınız için

xyzs, 3 saat önce

İcrayı ödemediysen uyapta açık görünür ö dediysen kapalı görünür o yazı gitmez ama gizleyrbilirsin uyaptan. Youtubeden bak. Ayrıca bankalar geçmişi görebiliyor ödesen de ödemesen de 5 sene kredi kayıt bürosunda icralık olduğun geçmiş ödeme performansın görünüyor. Borcun tamamen bittiyse kredi kartın varsa düzenli kullan öde ama kredi kartının yüzde 50 sinden fazlasını kullanma yüzde 50 si boş kalsın harcama yani böyle devam et 5-6 ay sonra düzelir sicilin kredi kartın yoksa blokeli kredi kartı var onuda araştır. Al kullan 5-6 ay. Ama dediğim gibi kredi kartının limiti 5000 tl ise aylık 2500 tl sini kullan gerisini kullanma ve ödemesini asla geciktirme

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