Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 08:54
Gelirim çok fazla nasıl yatırım yapacağımı bilmiyorum

Yatırım tavsiyesi istiyorum nasıl birikim yapmalıyım, gelirimin hepsine harcayamıyorum, önereceğiniz bişey var mı şuraya da harca gibi?


Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 09:01

Ben bu başlığı cidden açtım mı :))))


Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 09:04

Bu aralar biraz moralim bozuk kusura bakmayın , sevgilim beni terketti de, o yüzden saçma başlıklarıma aldırmayın gençler :)


Velocıraptor
Genel Müdür
13 Eylül 2023 09:53

Bu tipe sevgili yapman bile başarı, profil foton her şeyi ele veriyor :))

Pelinin, 1 saat önce

Bu aralar biraz moralim bozuk kusura bakmayın , sevgilim beni terketti de, o yüzden saçma başlıklarıma aldırmayın gençler :)


Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 09:55

Sen bari yapma velo :)))

Velocıraptor, 33 dk. önce

Bu tipe sevgili yapman bile başarı, profil foton her şeyi ele veriyor :))


İnadınaAtatürk
Aday Memur
13 Eylül 2023 10:00

benimle evlenebilirsin para nasıl harcanır öğretirim sana


Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 10:03

Çok iyi niyetlisiniz ben bu fedakarlığı kabul edemen sağolun

İnadınaAtatürk, 26 dk. önce

benimle evlenebilirsin para nasıl harcanır öğretirim sana

Toplam 6 mesaj

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