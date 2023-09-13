Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Eylül 2023 09:38
İller arası tayinde mehil müddeti

Merhaba mehil müddeti olarak 15 gün içinde başlamalısınız dediklerinde yeni görev yerimize 15. Gün mü başlamalıyız. Yani eski yerimizden ayrılışımızı 31 ağustosta yaptık 14 Eylülde yeni yerimize gitmemiz gerekiyor değil mi? Bilen var mıdır acaba?

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Sözlük

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