Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Eylül 2023 09:38
Gih sınıfı personel 527 hak eder mi?

gih sınıfı personel olan bilgisayar işletmeni kalkınmada öncelikli illerde görev yaparsa 527 den yararlanabilir mi?


plt.kaan
Aday Memur
13 Eylül 2023 09:57
tüm memurlar yararlanır.
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