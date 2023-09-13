Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Eylül 2023 10:04
Eş durum tayini

merhabalar herkese ben tarım bakanlığında çalışıyorum eşim sağlık bakalığında iki bakanlık arasında bir protokol var mı tarım bakanlığı mı sağlık bakanlığına bağlı yoksa sağlık bakanlığı mı tarım bakanlığına bağlı ya da ikimizden biri tayini isteyebilir mi ? eş durum tayini kaç hafta da açıklanıyor tahmini ?

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