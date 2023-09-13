Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 10:07
yakışıklılık başa bela

Arkadaslar bugün şefimiz müdürün yanına giderek benim icin cok yakısıklı olduğum icin kendisinin moralinin bozulduğunu bu yüzdende baska bir birime gönderilmemi istemis müdür beyde beni cağırarak devrim bey sefin senden sikayetci cok yakısıklıymıssın morali bozuluyormus istersen seni baska bir bölüme verelim dedi . Bende müdürüm tamam verin de baska bölüme gidince yakışıklılığım kaybolmayacak ki aynı sorun ordada olacak sonucta bu iş yerinde benden yakısıklı personel yok ne yapım hocam Allah beni böyle yaratmıs benim sucum mu ben mi istedim yakısıklı olmayı cekici olmayı baska bir bölümden sef cağırdı devrim beyi sizin bölüme verelim dedi sef aman hocam ben benim bölümde benden yakısıklı personel istemem diye istemedi ne yapacağımı sasırdım ne yapmamı tavsiye edersiniz


TA4SLT
13 Eylül 2023 10:10

Boş yapmamak ile başlayabilirsin :D Bu nasıl bir soru bu nasıl bir durum. Ey allahım...


Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 10:14

:)))) ismin devrimmiş subliminali de verdin :))

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