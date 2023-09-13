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Editörler : ecoekonomist


13 Eylül 2023 10:14
ENKA İnşaat (ENKAI) Hissesi Teknik Analizi! ENKAI Hissesi Yükselir mi?

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) hissesi teknik analizi sonucu destek ve direnç seviyeleri belirlendi. ENKAI hissesi alınır mı, satılır mı? ENKAI hissesi yükselecek mi?

https://parafesor.net/enka-insaat-enkai-hissesi-teknik-analizi-enkai-hissesi-yukselir-mi

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