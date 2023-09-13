Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Eylül 2023 10:17
4B eş durumundan haklı fesih

merhabalar ,

Eşim başka şehirde çalışacak bende üniversite destek personeliyim. Başka şehirde üniversitenin şubesi olmadığından ceza almadan fesih yapmak istiyorum. Eşim işe başlar başlamaz fesih yapabilir miyim ?

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