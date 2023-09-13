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Editörler : enginkrtpalex 10


13 Eylül 2023 10:21
Deniz Türüç'ün Taransfer Haberini Konuşanlar'da Vermesi

Konuşanlar?ın geçtiğimiz cuma günü yeni sezon ilk bölümü yayınlandı ama bomba gibi yayınlandı. Programa katılan aslen Fenerbahçeli olan ama Başakşehir tarafından 3 yıllığına kiralanan Deniz Türüç, programın sunucusu Hasan Can Kaya?nın Beşiktaş?a transfer olacak mısın sorularına Beşiktaş?a transferim ile ilgili bir şeler var cevabını verdi.

Detayları aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/son-dakika-deniz-turucten-konusanlarda-besiktas-aciklamasi-42327926

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