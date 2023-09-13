Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Eylül 2023 10:32
Kışlık Kıyafet

Arkadaşlar kışlık Görev Kıyafetinde kışlık gömlek giyilmesi zorunlu mudur?

Mesela Alta gömlek altı tişört veya termal içlik veya kazak giyersek üstüne de gömlek giymeden doğrudan mont giysek olur mu? Çünkü dışarıda çoğu yerde gömlek giymeyen doğrudan kazak ve montla çalışan bir sürü polis memuru gördüm. Bizim amir izin vermiyor. Yönetmeliğe göre giymemiz zorunlu mudur? Yönetmeliği inceledim de tam net madde göremedim. Bana yardımcı olabilecek var mı?


mutemetmemet
Aday Memur
13 Eylül 2023 11:11
cezası ihraçtır adli olarakta 8 sene yatarı var

McLarenn39
Aday Memur
13 Eylül 2023 11:14

Dostum ciddi bir cevap versen?

mutemetmemet, 2 saat önce
cezası ihraçtır adli olarakta 8 sene yatarı var
Toplam 2 mesaj

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