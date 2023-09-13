Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Eylül 2023 10:38
3600 Ek Gösterge

1. Derece memurlara verilecek 3600 gösterge işi ne oldu bilen var mı?


fakir.adam
Şube Müdürü
13 Eylül 2023 10:47

verilecek dendiyse verilir.


mozenalp
Şube Müdürü
13 Eylül 2023 10:52

işte ne zaman?


Osmanlı1903
Memur
13 Eylül 2023 11:04

Kolay kolay verilmez büyük ihtimalle unutturma politikası olacak işler düzelince devreye alirlar

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