KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Eylül 2023 10:43
Dhmi ankara memur hk.

Arkadaşlar dhmi ankara memur kadrosu için 2024 kpss ye çalışma düşüncem var. Şuan memur olarak çalışıyorum. Maaş imkanı olarak iyi olduğu ve bilgiler tazeyken kpss ye çalışmayı düşünüyorum. Kurum da çalışan bilgisi olan özellikle ortamı hakkında bilgisi olan var mıdır? İş yoğunluğunun olması önemli değil fakat stresli, huzursuz bi ortamda çalışmak istemem. Memur kadrosunda da streslik bi olay var mıdır, mesai veya vardiyalı çalışma var mıdır bilgisi olan paylaşırsa çok sevinirim

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