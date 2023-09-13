Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"

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13 Eylül 2023 11:28
saçma sapan konu başlıkları

forum editörleri ne iş yapıyor acaba? ne kadar saçma sapan salak konu başlıkları var öğretmenler forumunda görünüyor. milleti aptal yerine koyuyorlar görmüyor musunuz? kaldırsanıza şu konuları Allahınızı severseniz...


TA4SLT
13 Eylül 2023 11:35

@Pelinin ve @inadınaAtatürk adlı iki trollün forumdan uzaklaştırılması lazım.


Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 11:41

Trol sizsiniz, aynı zamanda da saygısız ve hadsiz

TA4SLT, 2 saat önce

@Pelinin ve @inadınaAtatürk adlı iki trollün forumdan uzaklaştırılması lazım.


TA4SLT
13 Eylül 2023 11:42

Erkek arkadaşından ayrıldığı için değişik konular açtığını kabul edip kusura bakmayın yazan sen değilmisin?

Pelinin, 2 saat önce

Trol sizsiniz, aynı zamanda da saygısız ve hadsiz


Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 11:42

Ömcelikle bu başlığı kaldırın, kışkırtma amaçlı propaganda yapmaya çalışıyor, kim ve düşmanlığa tahrik ediyor, başkalarına saldıran başlığı lütfen kaldırın


Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 11:43

Bu bana hakaret edebileceğin anlamına gelmiyor

TA4SLT, 2 saat önce

Erkek arkadaşından ayrıldığı için değişik konular açtığını kabul edip kusura bakmayın yazan sen değilmisin?


TA4SLT
13 Eylül 2023 11:46

Git şikayetçi ol, saçma başlıklarınıda al ve moralini düzeltecek başka birşey bul. Bu forumu meşgul etme.

https://img.imgyukle.com/2023/09/13/r9QG76.png

Pelinin, 2 saat önce

Bu bana hakaret edebileceğin anlamına gelmiyor


Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 11:48

Çok komik:))) benim bi şikayetim yok ki, benden şikayet eden sizsiniz :)) siz gidip şikayetçi olun:)) iq düşük bunların ya :))) kimlerle muhatap oluyorum Yarabbim :)

TA4SLT, 2 saat önce

Git şikayetçi ol, saçma başlıklarınıda al ve moralini düzeltecek başka birşey bul. Bu forumu meşgul etme.

https://img.imgyukle.com/2023/09/13/r9QG76.png


TA4SLT
13 Eylül 2023 11:51

Erkek arkadaşınız neden ayrıldı sizden acaba? Özel değilki burada bundan bahsediyorsunuz merak ettim? Bundanda bahsedebilirsiniz. Yada... Boşver sanırım ben anladım. Doğru seçim.

Pelinin, 2 saat önce

Çok komik:))) benim bi şikayetim yok ki, benden şikayet eden sizsiniz :)) siz gidip şikayetçi olun:)) iq düşük bunların ya :))) kimlerle muhatap oluyorum Yarabbim :)


Osman2019
Aday Memur
13 Eylül 2023 11:52

Katılıyorum size

Pelinin, 2 saat önce

Trol sizsiniz, aynı zamanda da saygısız ve hadsiz


Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 11:52

:))) sorun bende değil ondaymış öyle dedi :))) mutlu oldun mu:)) ya benim terkedilmemden mutlu olan bi hayran kitlem var ya :))))

TA4SLT, 2 saat önce

Erkek arkadaşınız neden ayrıldı sizden acaba? Özel değilki burada bundan bahsediyorsunuz merak ettim? Bundanda bahsedebilirsiniz. Yada... Boşver sanırım ben anladım. Doğru seçim.


TA4SLT
13 Eylül 2023 11:53

Neye katılıyorsunuz beyefendi? Tamam tamam kolay gelsin. :D

Osman2019, 2 saat önce

Katılıyorum size


TA4SLT
13 Eylül 2023 11:54

Evet çok üzüldüm alın peçete göz yaşını silmek için kullanabilirsiniz. Gerçekten üzcücü bir durum. Umarım en yakışıklısını bulursunuz. İyi dilek ve temennilerlmle...

Pelinin, 2 saat önce

:))) sorun bende değil ondaymış öyle dedi :))) mutlu oldun mu:)) ya benim terkedilmemden mutlu olan bi hayran kitlem var ya :))))


Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 11:55

Amin inşallah:)))

TA4SLT, 2 saat önce

Evet çok üzüldüm alın peçete göz yaşını silmek için kullanabilirsiniz. Gerçekten üzcücü bir durum. Umarım en yakışıklısını bulursunuz. İyi dilek ve temennilerlmle...


masummemur
Aday Memur
13 Eylül 2023 12:10

aynen öyle, bu tipler çevresinde kabul görmeyip ve belirli bir seviyeye gelemeyip sanal dünyada kendilerine kurdukları barakalarda perdeler arkasında gizlenip manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan kişilerdir. eminim sosyal medyada da aynısını yapıyorlar, saçma sapan konular açıp güya insanların dikkati çekmeye çalışıyor sonra da kendilerinin takip edildiklerini düşünüyorlar...

TA4SLT, 2 saat önce

@Pelinin ve @inadınaAtatürk adlı iki trollün forumdan uzaklaştırılması lazım.


TA4SLT
13 Eylül 2023 12:13

Düşüncenize şapka çıkarıyorum. Benim için konu kapanmıştır.

masummemur, 1 saat önce

aynen öyle, bu tipler çevresinde kabul görmeyip ve belirli bir seviyeye gelemeyip sanal dünyada kendilerine kurdukları barakalarda perdeler arkasında gizlenip manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan kişilerdir. eminim sosyal medyada da aynısını yapıyorlar, saçma sapan konular açıp güya insanların dikkati çekmeye çalışıyor sonra da kendilerinin takip edildiklerini düşünüyorlar...


fadime82
Şef
13 Eylül 2023 12:13
aklın yolu bir :) hiç şaşırmadım nedense
TA4SLT, 2 saat önce

Erkek arkadaşından ayrıldığı için değişik konular açtığını kabul edip kusura bakmayın yazan sen değilmisin?


Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 12:13

Şuan benim popülaritemden nemalanmak isteyen kişinin bana yazdıklarına bakın :)) şşş azcık pencereyi aç içeri hava girsin beynine oksijen gitmiyor:)) şu hale bak ya her başlıkta peşimde:))) düş yakamdan düş :)) arkadaşımız çok sosyal ama benim tüm başlıklarımı okuyup yorum yapıyor:))) üzülüyorum bunun gibilere sınıfın ezik çocuğu popüler kızı kıskanıyor :)))))

masummemur, 1 saat önce

aynen öyle, bu tipler çevresinde kabul görmeyip ve belirli bir seviyeye gelemeyip sanal dünyada kendilerine kurdukları barakalarda perdeler arkasında gizlenip manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan kişilerdir. eminim sosyal medyada da aynısını yapıyorlar, saçma sapan konular açıp güya insanların dikkati çekmeye çalışıyor sonra da kendilerinin takip edildiklerini düşünüyorlar...


Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 12:14

Aha bi tane daha :))) fanlarım toplanıyor ahaaahaa :)))

fadime82, 1 saat önce
aklın yolu bir :) hiç şaşırmadım nedense

fadime82
Şef
13 Eylül 2023 12:17
hahaha aynen senin fanınız :))))) senin ve cakma hesaplarinin yazılarıni okurken çekirdek citleyip keyifleniyoruz :))))
Pelinin, 1 saat önce

Aha bi tane daha :))) fanlarım toplanıyor ahaaahaa :)))


Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 12:18

Yanlış tarafı seçiyorsun bak her zaman yanlışı seçiyorsun, onlar sıralarında oturup kendi isteyip de yapamadıklarını yapan popüler kızın dedikıdusunu yapanlar ve sen de sınıfa yeni gelen çocuk:)) yanlış tarafı seçiyorsun :((

TA4SLT, 1 saat önce

Düşüncenize şapka çıkarıyorum. Benim için konu kapanmıştır.

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