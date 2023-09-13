TAYİN SONRASI EMEKLİ SİCİL NO DEĞİŞİR Mİ?

merhabalar sayın hocalarım, istanbulda görev yapıyordum ama bu yıl il dışı ile başka şehire geldim. Emekli sicil numaramın 2 hanesi değişmiş, daha evvel 80 iken ŞİMDİ 70 olmuş. ****80** iken ****70** olmuş. Sebep nedir acaba, kurumdan kuruma , şehirden şehire değişiyor mu bu, bir hata mı var yoksa. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM...

Yanlış hatırlamıyorsam ilk 2 hane doğum tarihi, sonraki 3 hane şehir ya da ilçe kodu, son 3 hane de bulunduğum il ya da ilçedeki sıra idi.