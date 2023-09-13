Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 12:19
lise matematik kaynak
ilköğretim matematik Öğretmeniyim Lisede görevlendirildim. 9 ve 11 lere gireceğim.Hem 9lar hem tyt/temel matematik yayın önerisi alabilir miyim?

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