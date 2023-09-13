Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 12:27
İCRA KESİNTİSİYLE İLGİLİ SORUM VAR.

merhaba. maaş bankama epey bi miktar borcum vardı; yapılandırmama rağmen ödeyemedim ve icra takibi başladı. maaş haczi yazısını imzaladım ama uyap'ta "taraf bilgileri" kısmında ilçe milli eğitim müdürlüğünü taraf olarak göremiyorum. ayrıca avukat ortağı olduğum tapunun bana ait payının değerleme işlemini yapacağını söyledi ama evrak girişi yok uyap'ta buna dair. bu ay maaşımdan icra kesintisi olacak mı? yoksa tapu payı mı satılacak ?


gokhankakiz
Daire Başkanı
13 Eylül 2023 12:52

bilen yok mu ?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müdür bey branş öğretmenleri arasında istediği gibi ders saati dağıtabilir miMazot 40 Lira mutlu musunuz !!!Öğretmenin Önlük Giydiği Okullarsaçma sapan konu başlıklarıücretli öğretmenlikuzman öğretmenlik semineri tarih hatası 21 saat üstü meselesiEğitim Öğretim Ödeneği Yatan İl ve İlçeler...2023 ağustos ikinci tayin iptaliGirmek istemediğim sınıf mobningi

Sözlük

git elini yüzünü soğuk suyla yıka 1 ulaşgkc 1 seyirci kalmak 2 engelle butonu 4 muse 1 nishimura 2 gezilecek yer tavsiyesi 8 trapezius kası 1 western filmler 1 pert 2

Son Haberler

MİT tırlarının durdurulması davasında Enis Berberoğlu kararıTRT Haber kameramanı Berk Söylemez hayatını kaybettiBorsa günün ilk yarısında yükseldiKim Milyoner Olmak İster'de para ödülü değiştiOkul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı