Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Eylül 2023 12:27
Yüzkızartıcı suç beraat alan bir memur Görevde yükselmeye engel mi

Arkadaşlar bana ait olmayan rica üzerine bir yere taşıdığım doldurulmuş makaronlar sebebiyle hakkımda kaçakçılık kanuna muhalefetten dava açıldı ve nihayet 223 -e maddesinden suçu işlediği sabit olmaması sebebiyle beraat ettim. Çalıştığım kurumun davadan ve beraat kararından haberi yok. Asıl sorum şu tekrardan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması gerektiren bir göreve yükselmek istediğimde nasıl bir süreç beni bekler bu konuda tecrübeli olan varsa yardımları için şimdiden teşekkür ederim.

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