Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Eylül 2023 12:56
Ücretsiz izin dönüşü kadroya geçiş

Doğum sebebiyle ücretsiz izindeydim. Ekim ayı içersinde tekrar başlama yapacağım sağlık bakanlığına. Kadro işlemleri hakkında bilgisi olan var mı

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