Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 12:58
O zaman ne diyorduk

Düşmanlarla yarışırız para çok para çok, para bizde şöhret bizde :))) siz de ne var söyle söyle :)))


fadime82
Şef
13 Eylül 2023 13:01
Kız senin Allah iyiliğini versin :) sen bizi güldürdün Allah da seni güldürsün:))))
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müdür bey branş öğretmenleri arasında istediği gibi ders saati dağıtabilir miMazot 40 Lira mutlu musunuz !!!Öğretmenin Önlük Giydiği Okullarsaçma sapan konu başlıklarıücretli öğretmenlikuzman öğretmenlik semineri tarih hatası 21 saat üstü meselesiEğitim Öğretim Ödeneği Yatan İl ve İlçeler...2023 ağustos ikinci tayin iptaliGirmek istemediğim sınıf mobningi

Sözlük

güne bir söz bırak 2 bilinmeyen bir kadının mektubu 12 nishimura 2 Her namaz kılanı dindar zannetmek 3 pert 2 Yalnızlar Rıhtımı 1 git elini yüzünü soğuk suyla yıka 1 Ödünç kitap verip geri istemeye utanan kişi 5 uzay boşluğu 2 dostum 1

Son Haberler

MİT tırlarının durdurulması davasında Enis Berberoğlu kararıTRT Haber kameramanı Berk Söylemez hayatını kaybettiBorsa günün ilk yarısında yükseldiKim Milyoner Olmak İster'de para ödülü değiştiOkul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı