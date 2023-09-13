KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Eylül 2023 13:05
Matematik??

Zaman zaman bu konu burada açılmıştır illaki ama bende matematikten anlamayan birisi olarak aranızda matematikten anlayan hocalarıma sormak istedim. Matematikte temelim yok. Nereden başlamalı, hangi kitapları almalı, nasıl calisilmalı??

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