Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Eylül 2023 13:06
Adalet bakanlığı

arkadaşlar süreçli ilgi bir duyum varmıdır? bu uzayan süreçte beklerken bazı arkadaşlarımız atandı bile hala bizde tık yok gsb geçen hafta alınan alım bu hafta yayınlandı

Çok Yazılan Konular

Ocak 2024 En Düşük Zabıt Katibi Maaşı 35.000 TL Olacak Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiMemuriyetten Önceki AskerlikGörevde yükselme sınavlarıBanka Promosyonumu VermiyorlarGeçici görevlendirmede tayinEş tayiniLojman tahsisiCezaevi personeline saldırı!bam ve bim hk

Sözlük

11 eylül 1 git elini yüzünü soğuk suyla yıka 1 idal'e notlar 1 Renjiro 5 Milyonluk soruyu bilen rabia 3 dostum 1 supporters 1 sınav heyecanı 1 sertleşme 4 banyo fayanslarının büyük bir gürültüyle kopması 2

Son Haberler

MİT tırlarının durdurulması davasında Enis Berberoğlu kararıTRT Haber kameramanı Berk Söylemez hayatını kaybettiBorsa günün ilk yarısında yükseldiKim Milyoner Olmak İster'de para ödülü değiştiOkul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı