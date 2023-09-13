Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 13:08
meb gys mülakat var mı yoksa tercihler ne zaman yapılacak

bi duyum bilginiz var mı.benim şube müdürüm yönetmeliği değiştireceklerini söyledi


mithat6635
Aday Memur
13 Eylül 2023 13:09
klavuzu bekliyoruz ne zaman yayınlanacak

hakan zeytinci
Aday Memur
13 Eylül 2023 13:12

sizce ne zaman yayınlanır okullarda açıldı .1 ay geçti hala bir haber yok


2ven
Aday Memur
13 Eylül 2023 13:32

Meb gys yi unuttu

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müdür bey branş öğretmenleri arasında istediği gibi ders saati dağıtabilir miMazot 40 Lira mutlu musunuz !!!Öğretmenin Önlük Giydiği Okullarsaçma sapan konu başlıklarıücretli öğretmenlikuzman öğretmenlik semineri tarih hatası 21 saat üstü meselesiEğitim Öğretim Ödeneği Yatan İl ve İlçeler...2023 ağustos ikinci tayin iptaliGirmek istemediğim sınıf mobningi

Sözlük

11 eylül 1 git elini yüzünü soğuk suyla yıka 1 idal'e notlar 1 Renjiro 5 Milyonluk soruyu bilen rabia 3 dostum 1 supporters 1 sınav heyecanı 1 sertleşme 4 banyo fayanslarının büyük bir gürültüyle kopması 2

Son Haberler

MİT tırlarının durdurulması davasında Enis Berberoğlu kararıTRT Haber kameramanı Berk Söylemez hayatını kaybettiBorsa günün ilk yarısında yükseldiKim Milyoner Olmak İster'de para ödülü değiştiOkul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı