Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 13:16
bi hata yok u bu işte

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz 2023'te 30 ilde 175 bina, 5 bin 394salonda sınav gerçekleştirilmişti

sıralama bilgisinde 17000 kişinin sınava girdiği yazıyordu.bu bilgilere göre her salonda 4 kişinin sınava girmesi gerekmiyor mu

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