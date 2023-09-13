KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Eylül 2023 13:40
Kpss lisans temel olmadan?(lisede test cozmedim)

10.5 ayda p3 67 puandan maksimum kaç puana çıkar? Bu sene kazanmaktan başka çarem kalmadı cunku


BEYZAYİLMAZ23
Aday Memur
13 Eylül 2023 13:46

Önümüzde çok süre var 85 lere rahat çıkarsınız düzenli ve sistemli çalışmayla


strongwoman
Aday Memur
13 Eylül 2023 15:02

90 alamam mi

BEYZAYİLMAZ23, 3 saat önce

Önümüzde çok süre var 85 lere rahat çıkarsınız düzenli ve sistemli çalışmayla


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
13 Eylül 2023 15:47

Bu soruya hiç bir zaman anlam veremedim ve veremeyeceğim galiba. Burda kimse seni tanımaz etmez senin ne kadar calisabilecegini kapasitenin ne olduğunu neyi ne kadar bildiğini bilemez. 67 den 10 ayda kaça cikabilirim nasıl bir sorudur valla anlamiyorum. 68 e de cikabilirsin 90 a da .


aday0001
Aday Memur
13 Eylül 2023 16:18

67'den 100'e de çıkabilirsin, 70'e de çıkabilirsin. vala açık konuşmak gerekirse mat temel yoksa 80'i zor görürsün. kimseye de boş yere umut vermemek lazım.

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