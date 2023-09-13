KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Eylül 2023 13:45
okul öncesi branş sıralama hk.
okul öncesi branş sıralaması için listede sadece okul öncesi öğretmenliği seçmek yetiyor mu yoksa başka şeyleri de seçecek miyiz ger ikisinde de farklı sıralama çıkıyor çünkü

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