okul öncesi branş sıralama hk.

okul öncesi branş sıralaması için listede sadece okul öncesi öğretmenliği seçmek yetiyor mu yoksa başka şeyleri de seçecek miyiz ger ikisinde de farklı sıralama çıkıyor çünkü

okul öncesi branş sıralaması için listede sadece okul öncesi öğretmenliği seçmek yetiyor mu yoksa başka şeyleri de seçecek miyiz ger ikisinde de farklı sıralama çıkıyor çünkü