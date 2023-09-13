Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


13 Eylül 2023 13:54
Öğretim Üyesi Kadrous

Hocalarım merhaba. Bir üniversitede halihazırda öğretim üyesi iken başka bir üniversitede açılan öğretim üyesi kadrosuna başvurup kazanıldıktan sonraki süreç nasıl işliyor? Öncelikle bulunduğumuz üniversiteden istifa ya da muvafakat alıp yeni kuruma mı geçiş yapıyoruz? Yoksa yeni kurumumuzda işe başlayıp sonra mı eski kurumumuzdan ayrılıyoruz? Biraz karışık ifade ettim sanırım, aslında öğrenmek istediğim şu: Eski kurumumuzdan ayrıldıktan sonra herhangi bir nedenle yeni kurumumuzda işe başlayamama durumu olursa açıkta kalır mıyız endişesi. Teşekkürler.


akademisyen 64
Müsteşar Yardımcısı
13 Eylül 2023 14:34

Eski kurumunuzla ilişik kesmeden yeni kurumda işe başlayamazsınız. Kamu personeli iki yerde birden görev yapamaz.

Öncelikle muvafakat düşünmelisiniz, sonra istifa.

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