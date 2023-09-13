KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Eylül 2023 13:57
Gsb yedek

Merhaba Gsb büro personeli alımında 26 kişilik alım yapılan ilde 11.yedeğim sizce kazanma ihtimalim var mı


Zayni
Aday Memur
13 Eylül 2023 14:33
Ben de 24 kişilik alımda 16dayım. Umarım gelir. bir umut takip edeceğim

Emre2903
Aday Memur
13 Eylül 2023 14:48
Merhaba eşim 92 kişilik alımda 6 cı sırada gelir mi acaba

Ahmet94941
Aday Memur
13 Eylül 2023 15:08

Gelme ihtimali yüksek bence

Emre2903, 2 saat önce
Merhaba eşim 92 kişilik alımda 6 cı sırada gelir mi acaba

MHilalYörük
Aday Memur
13 Eylül 2023 15:10
Hocam açıklanmayan ilanlar var diğer tercih ettiği yerlere gidecek olanlar illaki olacaktır, bir de neresi Hocam yedek olduğunuz yer?

Fahtaç
13 Eylül 2023 16:10
Ardahan buro 1 yedek gelir mi 30 kişilik alim
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