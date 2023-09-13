Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


13 Eylül 2023 14:13
Rapor hakkında
Kadrolu memur olarak karayollarında çalışıyorum.Bir haftalık yani 5 günlük yıllık iznimin bitiminden sonra pazartesi günü hastalığım nedeni ile bir hafta rapor aldım ve bunu pazartesi yazdırdım.Kurum bu raporumu cuma günü yazdırmam gerektiğini söyleyip raporlu olduğum Perşembe cuma gününe yıllık izin yazmamı istedi böyle bir uygulama var mı? yani ben pazartesi günü yazdıracağım raporu önceki haftanın cuma gününden yazdırabilirmiyim? hiç sanmıyorum doktorlar bu topa girmez.Raporu sağlık ocağından aldım.

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