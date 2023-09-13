KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Eylül 2023 15:15
Arkadaşlar gida mühendisliği ataması az mı oluyor?

Tarım ve Orman bakanlığına? 4001 atama puanları çok yüksek cunku.

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.35 yasErzincan Gsb Büro Personeli GSB Büro Personeli İzmirGSB Buro PersoneliMimar olarak atanamıyoruz sizce 4001 den atanma şansımız ne ?Bayburt GSB BüroGSB Sonraki süreçGsb yedekVakıflar Genel Müdürlüğü

Sözlük

güne bir söz bırak 2 stuxnet 1 Bugün olanlar 2 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 1 xin zhui mumyası 1 haftasonu ikea'ya gitmek 1 bilinmeyen bir kadının mektubu 9 engelle butonu 5 Renjiro 4 pert 1

Son Haberler

Maden ocağında 3 işçiyle iletişim sağlandı, bir işçi ağır yaralıİstanbul'a suya zam yapıldıIsparta'da çıkan orman yangını söndürüldüSendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı