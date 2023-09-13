Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 15:27
Ek ders
arkadaşlar meb bunyesindeyim okulda 18 saat dersim var. ozel kurumda kaç saate kadar ders verebilirim

Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 15:38

Toplamı 30 saati geçmeyecek şekilde girebilirsiniz


bersan_42
Şef
13 Eylül 2023 15:41

8 saat

Toplam 2 mesaj

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