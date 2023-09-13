Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Eylül 2023 15:53
Yeni Cezaevi açılması
Aksaray ve Erzurum tecrübeli istemiyo deniliyor bilgisi olan var mı ne zaman açılır bakanlığı aradım oradakiler yeni personel alımı fazla yaptı dedi tecrübe yok diyor farklı duyum alan arayan var mı başka nereler açılır

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