Yeni Cezaevi açılması

Aksaray ve Erzurum tecrübeli istemiyo deniliyor bilgisi olan var mı ne zaman açılır bakanlığı aradım oradakiler yeni personel alımı fazla yaptı dedi tecrübe yok diyor farklı duyum alan arayan var mı başka nereler açılır

Aksaray ve Erzurum tecrübeli istemiyo deniliyor bilgisi olan var mı ne zaman açılır bakanlığı aradım oradakiler yeni personel alımı fazla yaptı dedi tecrübe yok diyor farklı duyum alan arayan var mı başka nereler açılır