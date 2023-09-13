anasınıfı öğretmeni kendine yardımcı tutmak istiyor

merhaba arkadaşlar yeğenimin okulunda anasınıfı öğretmeni tek başına çocuklara yetişemediğini, kendisine yardımcı tutmak istediğini söylemiş ve bunun karşılığında da velilerden aylık olarak 4500 TL para talep etmiş. vermeye gönüllü olmayanlar için de ima yollu olarak dekontlardan kimin verip vermediğini zaten anlarız tarzında bir söylemde bulunmuş. anasınıfı öğretmeninin bu girişiminin kanunda yönetmelikte bir karşılığı var mı? benim bildiğim kadarıyla yok. eğer öğretmen eksiği varsa devlet kadrolu ya da ücretli olarak bir öğretmen gönderir. yanlış mı biliyorum? velilerden bu konuda ücret talep edilebilir mi?

merhaba arkadaşlar yeğenimin okulunda anasınıfı öğretmeni tek başına çocuklara yetişemediğini, kendisine yardımcı tutmak istediğini söylemiş ve bunun karşılığında da velilerden aylık olarak 4500 TL para talep etmiş. vermeye gönüllü olmayanlar için de ima yollu olarak dekontlardan kimin verip vermediğini zaten anlarız tarzında bir söylemde bulunmuş. anasınıfı öğretmeninin bu girişiminin kanunda yönetmelikte bir karşılığı var mı? benim bildiğim kadarıyla yok. eğer öğretmen eksiği varsa devlet kadrolu ya da ücretli olarak bir öğretmen gönderir. yanlış mı biliyorum? velilerden bu konuda ücret talep edilebilir mi?