Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 16:07
anasınıfı öğretmeni kendine yardımcı tutmak istiyor
merhaba arkadaşlar yeğenimin okulunda anasınıfı öğretmeni tek başına çocuklara yetişemediğini, kendisine yardımcı tutmak istediğini söylemiş ve bunun karşılığında da velilerden aylık olarak 4500 TL para talep etmiş. vermeye gönüllü olmayanlar için de ima yollu olarak dekontlardan kimin verip vermediğini zaten anlarız tarzında bir söylemde bulunmuş. anasınıfı öğretmeninin bu girişiminin kanunda yönetmelikte bir karşılığı var mı? benim bildiğim kadarıyla yok. eğer öğretmen eksiği varsa devlet kadrolu ya da ücretli olarak bir öğretmen gönderir. yanlış mı biliyorum? velilerden bu konuda ücret talep edilebilir mi?

Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 16:12

Hocam devlet malesef bir yardımcı göndermiyor yardımcı için okulun bütçesi yoksa mecbur veliden isteyecekler ama 4500 fazla değil mi kaç öğrenci var? Tek kişinin idare etmesi çok zor yardımcı olmadan


Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 16:15

Asgari ücretin aylık maliyeti yaklaşık 16 bin 4500 nasıl istiyorlar? 10 çocuk olsa 1600 tl düşer?


akbatun
Aday Memur
13 Eylül 2023 16:17
13 öğrenci varmış hocam toplamda. zaten bizim şaşırdığımız da bu. Ne maaş verecekler ki bu insana, asgari ücretin %40ı kadar para talep ediyorlar. bu işin içinde başka bir iş var. şikayet etmek de istemiyoruz ama mantıklı bir orta yol bulunmazsa başka çare yok gibi.
Pelinin, 18 dk. önce

Asgari ücretin aylık maliyeti yaklaşık 16 bin 4500 nasıl istiyorlar? 10 çocuk olsa 1600 tl düşer?


Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 16:26

Şikayetten çekinmenize hiç gerek yok, bazıları bundan anlıyor, çok daha iyi davranırlar emin olun, edin şikayetinizi

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